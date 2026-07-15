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Faleceu em Andradas a escritora Carmem Heloísa Caldas Giareta, aos 69 anos.

Postado em 23 horas atrás
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Faleceu em Andradas a escritora Carmem Heloísa Caldas Giareta, aos 69 anos.

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