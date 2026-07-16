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Cavaleiros de Fé de Jaboticabal realiza romaria até o Santuário Nacional de Aparecida.

Postado em 23 horas atrás
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Andradas recebeu os Cavaleiros de Fé de Jaboticabal (SP), grupo de mais de 30 pessoas que realiza anualmente uma romaria de aproximadamente 600 quilômetros até o Santuário Nacional de Aparecida, unindo fé, tradição e solidariedade.

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