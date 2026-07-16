Cavaleiros de Fé de Jaboticabal realiza romaria até o Santuário Nacional de Aparecida.

Cavaleiros de Fé de Jaboticabal realiza romaria até o Santuário Nacional de Aparecida.

Andradas recebeu os Cavaleiros de Fé de Jaboticabal (SP), grupo de mais de 30 pessoas que realiza anualmente uma romaria de aproximadamente 600 quilômetros até o Santuário Nacional de Aparecida, unindo fé, tradição e solidariedade.