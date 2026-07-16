Casa Notícias Começa em agosto mais um campeonato de futebol amador em Andradas
Notícias

Começa em agosto mais um campeonato de futebol amador em Andradas

Postado em 23 horas atrás
8 segunda leitura

Começa em agosto mais um campeonato de futebol amador em Andradas

Veja também

Cavaleiros de Fé de Jaboticabal realiza romaria até o Santuário Nacional de Aparecida.

Andradas recebeu os Cavaleiros de Fé de Jaboticabal (SP), grupo de mais de 30 pessoas que …