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Artista plástico de Andradas Dielio Vieira apresenta no Teatro Municipal a Mostra – Colorindo Sons.

Postado em 20 horas atrás
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Artista plástico de Andradas Dielio Vieira apresenta no Teatro Municipal a Mostra – “ Colorindo Sons”, pintura impressionista com temas das paisagens mineiras. O evento cultural acontece até nessa sexta-feira, dia 17 de julho.

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