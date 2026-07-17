Pedro Moreira se destacou no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jítsu da CBJJE

O atleta Pedro Moreira, que sempre representa Andradas em competições, conquistou mais um excelente resultado. Desta vez, ele se destacou no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jítsu da CBJJE, realizado entre os dias 25 e 28 de junho, no Parque Ibirapuera, em São Paulo.
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