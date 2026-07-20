Alunos da Escola João Mosconi promovem conscientização sobre tecnologia e saúde mental.

Os estudantes da Escola João Mosconi desenvolveram trabalhas para um concurso regional de redação que foca o equilíbrio entre o mundo digital e a saúde mental e emocional dos jovens. E entre os grupos, um deles decidiu ir além e trazer ainda mais conscientização. Veja na matéria produzida pelos alunos do projeto Minha Escola na TV, iniciativa da ANTV com apoio do Instituto Alcoa