Os estudantes da Escola João Mosconi desenvolveram trabalhas para um concurso regional de redação que foca o equilíbrio entre o mundo digital e a saúde mental e emocional dos jovens. E entre os grupos, um deles decidiu ir além e trazer ainda mais conscientização. Veja na matéria produzida pelos alunos do projeto Minha Escola na TV, iniciativa da ANTV com apoio do Instituto Alcoa
Casa Notícias Alunos da Escola João Mosconi promovem conscientização sobre tecnologia e saúde mental.
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