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Alunos da Escola João Mosconi promovem conscientização sobre tecnologia e saúde mental.

Postado em 1 dia atrás
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Os estudantes da Escola João Mosconi desenvolveram trabalhas para um concurso regional de redação que foca o equilíbrio entre o mundo digital e a saúde mental e emocional dos jovens. E entre os grupos, um deles decidiu ir além e trazer ainda mais conscientização. Veja na matéria produzida pelos alunos do projeto Minha Escola na TV, iniciativa da ANTV com apoio do Instituto Alcoa

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