Morador de Águas da Prata (SP), o fundador do Caminho da Fé, Almiro José Grings, morreu aos 85 anos, nesta sexta-feira (17). Após percorrer o Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, Almiro idealizou, em 2003, a rota que conecta fiéis de cidades de São Paulo e Minas Gerais até o Santuário Nacional, em Aparecida (SP).
Casa Notícias Morre aos 85 anos o fundador do Caminho da Fé, rota de peregrinação entre MG, SP e Aparecida.
-
Artesã de Andradas conquista espaço com peças personalizadasArtesã de Andradas conquista espaço com peças personalizadas …
-
Expositores fazem balanço positivo da Expofica.Expositores fazem balanço positivo da Expofica. Os dias de feira registraram grande movime…
-
Santo Antônio do Jardim realiza décimo encontro diocesano do Terço dos Homens.Santo Antônio do Jardim realiza décimo encontro diocesano do Terço dos Homens. …
-
TV Atende – Programação especial do domingo da Festa do Vinho, que contará com desfile.TV Atende – Programação especial do domingo da Festa do Vinho, que contará com desfi…
-
Tribunal de Justiça Eleitoral divulgou os números dos eleitores aptos a votar em AndradasO Tribunal de Justiça Eleitoral divulgou os números dos eleitores aptos a votar no dia qua…
-
Miss Andradas Vitória Helena se prepara para participar do concurso Miss Minas Gerais Teen 2026Miss Andradas Vitória Helena se prepara para participar do concurso Miss Minas Gerais Teen…
Veja também
Artesã de Andradas conquista espaço com peças personalizadas
Artesã de Andradas conquista espaço com peças personalizadas …