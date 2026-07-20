Morre aos 85 anos o fundador do Caminho da Fé, rota de peregrinação entre MG, SP e Aparecida.

Morre aos 85 anos o fundador do Caminho da Fé, rota de peregrinação entre MG, SP e Aparecida.

Morador de Águas da Prata (SP), o fundador do Caminho da Fé, Almiro José Grings, morreu aos 85 anos, nesta sexta-feira (17). Após percorrer o Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, Almiro idealizou, em 2003, a rota que conecta fiéis de cidades de São Paulo e Minas Gerais até o Santuário Nacional, em Aparecida (SP).