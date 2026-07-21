Casa Notícias Expositores fazem balanço positivo da Expofica.
Notícias

Expositores fazem balanço positivo da Expofica.

Postado em 53 minutos atrás
12 segunda leitura

Expositores fazem balanço positivo da Expofica. Os dias de feira registraram grande movimento de turistas e andradenses.

Veja também

Artesã de Andradas conquista espaço com peças personalizadas

Artesã de Andradas conquista espaço com peças personalizadas …