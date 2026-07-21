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Tribunal de Justiça Eleitoral divulgou os números dos eleitores aptos a votar em Andradas

Postado em 1 hora atrás
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O Tribunal de Justiça Eleitoral divulgou os números dos eleitores aptos a votar no dia quatro de outubro, primeiro turno das Eleições 2026. São 158 milhões 745 mil 463 pessoas, crescimento de 2 milhões 291 mil 452, ou seja, 1,46% em comparação com o pleito de 2022.

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