Organização mundial de Saúde alerta para o aumento de perda auditiva entre os jovens, o uso excessivo cada vez mais cedo de fones de ouvido está entre as causas de danos permanentes.
Casa Notícias OMS alerta para aumento da perda auditiva entre jovens pelo uso excessivo de fones de ouvido.
-
Essa semana está sendo de preparativos para a Festa do VinhoEssa semana está sendo de preparativos para a Festa do Vinho …
-
Queimada de grandes proporções atinge área localizada no Jardim MantiqueiraQueimada de grandes proporções atinge área localizada no Jardim Mantiqueira e incomoda mor…
-
Artesã de Andradas conquista espaço com peças personalizadasArtesã de Andradas conquista espaço com peças personalizadas …
-
Expositores fazem balanço positivo da Expofica.Expositores fazem balanço positivo da Expofica. Os dias de feira registraram grande movime…
-
Santo Antônio do Jardim realiza décimo encontro diocesano do Terço dos Homens.Santo Antônio do Jardim realiza décimo encontro diocesano do Terço dos Homens. …
-
TV Atende – Programação especial do domingo da Festa do Vinho, que contará com desfile.TV Atende – Programação especial do domingo da Festa do Vinho, que contará com desfi…
Veja também
Essa semana está sendo de preparativos para a Festa do Vinho
Essa semana está sendo de preparativos para a Festa do Vinho …