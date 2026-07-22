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OMS alerta para aumento da perda auditiva entre jovens pelo uso excessivo de fones de ouvido.

Postado em 5 horas atrás
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Organização mundial de Saúde alerta para o aumento de perda auditiva entre os jovens, o uso excessivo cada vez mais cedo de fones de ouvido está entre as causas de danos permanentes.

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