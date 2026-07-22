OMS alerta para aumento da perda auditiva entre jovens pelo uso excessivo de fones de ouvido.

OMS alerta para aumento da perda auditiva entre jovens pelo uso excessivo de fones de ouvido.

Organização mundial de Saúde alerta para o aumento de perda auditiva entre os jovens, o uso excessivo cada vez mais cedo de fones de ouvido está entre as causas de danos permanentes.