Domingo de Festa do Vinho será marcado por desfile que resgata a história e a cultura.
Casa Notícias Domingo de Festa do Vinho será marcado por desfile que resgata a história e a cultura.
-
Dupla Régis e Raí que fala sobre carreira, novos trabalhos e a participação na Festa do VinhoDupla Régis e Raí que fala sobre carreira, novos trabalhos e a participação na Festa do Vi…
-
Andradas sedia encontro dos coordenadores municipais de Proteção e Defesa Civil de 55 municípios.Andradas sedia encontro dos coordenadores municipais de Proteção e Defesa Civil de 55 muni…
-
A comunidade do Jardim Portal do Sol se prepara para as comemorações do Dia de São CristóvãoA comunidade do Jardim Portal do Sol se prepara para as comemorações do Dia de São Cristóv…
-
Peregrinos do Caminho da Fé encontram histórias e curiosidades na Serra da Luminosa.Quem aceita o desafio de fazer o Caminho da Fé sabe que vai enfrentar muitos obstáculos, c…
-
OMS alerta para aumento da perda auditiva entre jovens pelo uso excessivo de fones de ouvido.Organização mundial de Saúde alerta para o aumento de perda auditiva entre os jovens, o us…
-
Essa semana está sendo de preparativos para a Festa do VinhoEssa semana está sendo de preparativos para a Festa do Vinho …
Veja também
Dupla Régis e Raí que fala sobre carreira, novos trabalhos e a participação na Festa do Vinho
Dupla Régis e Raí que fala sobre carreira, novos trabalhos e a participação na Festa do Vi…