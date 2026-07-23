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Peregrinos do Caminho da Fé encontram histórias e curiosidades na Serra da Luminosa.

Postado em 6 horas atrás
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Quem aceita o desafio de fazer o Caminho da Fé sabe que vai enfrentar muitos obstáculos, cansaço e as adversidades do tempo. E um dos pontos mais conhecidos é a Serra da Luminosa, que ganha destaque em uma pousadas do percurso.

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