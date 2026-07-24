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Andradas recebe, nos dias 24 e 25 de julho, a segunda edição do projeto “Para Além do Vestir”

Postado em 57 minutos atrás
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Andradas recebe, nos dias 24 e 25 de julho, a segunda edição do projeto “Para Além do Vestir – Moda e Sustentabilidade”. O evento gratuito será realizado no espaço General Beer e terá uma programação voltada à moda consciente, à sustentabilidade e à economia criativa

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