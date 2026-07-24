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Educadoras infantis passam a integrar carreira do magistério após projeto aprovado pela Câmara.

Postado em 1 hora atrás
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Duas reuniões importantes foram realizadas na Câmara Municipal de Andradas nesta semana. Na terça-feira foi realizada a décima terceira sessão ordinária com a aprovação de diversos projetos previstos em pauta. E na quarta-feira, 22, foi a audiência pública sobre a lei orgânica municipal.

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