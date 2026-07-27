Casa de Formação Santa Teresinha comemora aniversário de 27 anos com programação especial
Casa Notícias Casa de Formação Santa Teresinha comemora aniversário de 27 anos com programação especial
-
A banda SKaoito volta aos palcos na Festa do Vinho.A banda SKaoito volta aos palcos na Festa do Vinho. …
-
Banda Hilf Pipe grava o primeiro disco autoral do grupo.Banda Hilf Pipe grava o primeiro disco autoral do grupo. …
-
O Estádio JK já está sendo preparado para a Festa do Vinho, que promete ser bastante animada.O Estádio JK já está sendo preparado para a Festa do Vinho, que promete ser bastante anima…
-
Voluntários trabalham na montagem das barracas para a Festa do VinhoVoluntários trabalham na montagem das barracas para a Festa do Vinho …
-
Andradas recebe, nos dias 24 e 25 de julho, a segunda edição do projeto “Para Além do Vestir”Andradas recebe, nos dias 24 e 25 de julho, a segunda edição do projeto “Para Além do Vest…
-
Educadoras infantis passam a integrar carreira do magistério após projeto aprovado pela Câmara.Duas reuniões importantes foram realizadas na Câmara Municipal de Andradas nesta semana. N…
Veja também
A banda SKaoito volta aos palcos na Festa do Vinho.
A banda SKaoito volta aos palcos na Festa do Vinho. …