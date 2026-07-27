Profissionais questionam prazos de análise e aprovação de projetos por parte da Companhia de Energia

Profissionais questionam prazos de análise e aprovação de projetos por parte da Companhia de Energia

Engenheiros e eletricistas procuraram a ANTV para falar sobre projetos que precisam ser analisados e aprovados pela Companhia de Energia. Relatam que o longo tempo de prazo prejudica a continuidade de trabalhos relacionados a placas solares e até mesmo padrões de energia.