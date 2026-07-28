A Loja Tchê Festas está em novo endereço. A inauguração foi marcada por um evento especial e presença de personagens.
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