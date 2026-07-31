Entrega de certificados do curso de Informática da Fundação Alcides Mosconi e Prefeitura de Andradas

Entrega de certificados do curso de Informática da Fundação Alcides Mosconi e Prefeitura de Andradas

A importância da qualificação profissional.Realizada a entrega de certificados para turmas de alunos do curso de Informática da Fundação Alcides Mosconi e Prefeitura de Andradas. A cerimônia aconteceu na noite dessa quarta-feira, 29 de julho.