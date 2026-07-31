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TV Atende – Pagamentos do ISSQN ou as Taxas Municipais começa em agosto

Postado em 18 horas atrás
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TV Atende – Quem precisa pagar o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) ou as Taxas Municipais referentes ao exercício de 2026 deve acessar as guias de pagamento pelo Portal da Prefeitura de Andradas

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