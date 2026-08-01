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Colégio Junqueira realiza capacitação dos professores abordando o bullyng e o ECA digital

Postado em 10 horas atrás
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Promover um bom retorno às aulas. Colégio Junqueira realiza capacitação dos professores abordando temas importantes: o bullyng e o funcionamento do ECA digital, em palestra interativa com o advogado especialista em direito educacional Dr. Gustavo Peixoto puderam esclarecer suas dúvida

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