Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros auxilia na transferência de um bebê

Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros auxilia na transferência de um bebê

Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros auxilia na transferência de um bebê prematuro que nasceu Sábado na Santa Casa de Andradas.