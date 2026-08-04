Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros auxilia na transferência de um bebê prematuro que nasceu Sábado na Santa Casa de Andradas.
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