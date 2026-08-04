Despedida do senhor Aderval Batista Rotelli, aos 70 anos. Mais conhecido como Aderval do Fusca.

Despedida do senhor Aderval Batista Rotelli, aos 70 anos. Mais conhecido como Aderval do Fusca.

Despedida do senhor Aderval Batista Rotelli, aos 70 anos. Deixa a esposa Maria Aparecida, o filho Daniel, além de demais familiares e amigos.