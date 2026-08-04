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Despedida do senhor Aderval Batista Rotelli, aos 70 anos. Mais conhecido como Aderval do Fusca.

Postado em 5 horas atrás
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Despedida do senhor Aderval Batista Rotelli, aos 70 anos. Deixa a esposa Maria Aparecida, o filho Daniel, além de demais familiares e amigos.

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