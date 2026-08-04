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Mais de duas mil pessoas participaram da Queima do alho.

Postado em 5 horas atrás
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Mais de duas mil pessoas participaram da Queima do alho, evento organizado pelo Asilo São Vicente de Paulo em parceria com comitivas.

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