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Teve inicio em Andradas mais uma edição do Campeonato de Futebol Amador

Postado em 58 minutos atrás
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Campeonato de Futebol Amador 2026 teve início no último final de semana com quatro partidas realizadas em dois campos diferentes , foram registrados 20 gols durante a rodada.

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