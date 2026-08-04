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TV Atende – Pico do Gavião foi oficialmente reconhecido como patrimônio cultural e imaterial

Postado em 14 horas atrás
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TV Atende – Pico do Gavião foi oficialmente reconhecido como patrimônio cultural e imaterial

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