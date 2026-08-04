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Uma atleta andradense vem conquistando excelentes resultados em maratonas.

Postado em 1 dia atrás
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Uma atleta andradense vem conquistando excelentes resultados em maratonas. Janine Silva Gomes uniu a paixão pela corrida com a saúde, superação e a liberdade.

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