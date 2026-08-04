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Vitivinicultores fazem a colheita de inverno em Andradas

Postado em 13 horas atrás
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Vitivinicultores fazem a colheita de inverno. O processo de poda invertida resulta em uvas para a produção de vinhos finos

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