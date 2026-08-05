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Instituto de Educação Alfa abre inscrições para concurso de bolsas

Postado em 12 horas atrás
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O Instituto de Educação Alfa está com inscrições abertas para o concurso de bolsas 2027. Essa é a oportunidade de garantir vaga em uma escola que oferece ensino diferenciado e abre caminhos para o futuro.

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