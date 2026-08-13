Morador reclama de poeira após liberação de trecho da Rua São José para a MG-455.

Morador reclama de poeira após liberação de trecho da Rua São José para a MG-455.

Um morador da Rua São José procurou a equipe de jornalismo da ANTV para reclamar sobre a liberação da passagem de veículos no trecho que dá acesso à MG-455. Relata que, enquanto não asfaltarem o local, muita gente vai sofrer com a poeira.