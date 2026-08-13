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Um acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira, entre Andradas e Santo Antônio do Jardim.

Postado em 3 dias atrás
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Um acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira, próximo à divisa entre Andradas e Santo Antônio do Jardim, na rodovia SP 346

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