Um acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira, entre Andradas e Santo Antônio do Jardim.

Um acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira, entre Andradas e Santo Antônio do Jardim.

Um acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira, próximo à divisa entre Andradas e Santo Antônio do Jardim, na rodovia SP 346