Acontece até neste domingo, 16 de agosto, consulta publica do orçamento participativo 2027 da Prefeitura de Andradas.
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