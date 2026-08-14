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Aspma passa por reforma no telhado e conta com energia solar.

Postado em 1 dia atrás
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Aspma passa por reforma no telhado e conta com energia solar. As despesas foram divididas entre empresários que atuam no local e Igreja.

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