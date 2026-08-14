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Câmeras de segurança flagraram o momento em que um cachorro foi atropelado

Postado em 2 dias atrás
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Câmeras de segurança flagraram o momento em que um cachorro foi atropelado por um carro na rua Professora Elvira de Oliveira Ansani. Apesar do susto felizmente o animalzinho se recupera bem

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