Câmeras de segurança flagraram o momento em que um cachorro foi atropelado

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um cachorro foi atropelado

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um cachorro foi atropelado por um carro na rua Professora Elvira de Oliveira Ansani. Apesar do susto felizmente o animalzinho se recupera bem