Tv Atende – O médico pediatra Rodolfo Pereira faria fala sobre os casos de sarampo no Brasil.

Tv Atende – O médico pediatra Rodolfo Pereira faria fala sobre os casos de sarampo no Brasil.

Tv Atende – O médico pediatra Rodolfo Pereira faria fala sobre os casos de sarampo que vem sendo registrado no Brasil e como se prevenir da doença.