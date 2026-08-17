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Agosto dourado- mês de incentivo a amamentação.

Postado em 24 horas atrás
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Agosto dourado- mês de incentivo a amamentação. A Santa Casa de Andradas desenvolve um trabalho junto com as gestantes e mamães durante todo o ano, realçando a importância do leite materno. Nesse período especial será realizado também um encontro com a presença de diversos profissionais no dia 20 de agosto na sede da entidade , veja como participar.

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