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Castramóvel está em Andradas para mais uma campanha de castração de cães e gatos.

Postado em 24 horas atrás
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O Castramóvel está em Andradas para mais uma campanha de castração de cães e gatos. A ação é organizada pelo Núcleo de Zoonoses e tem como objetivo ampliar o acesso da população ao procedimento, contribuindo diretamente para a saúde e o bem-estar dos animais.

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