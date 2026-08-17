O Castramóvel está em Andradas para mais uma campanha de castração de cães e gatos. A ação é organizada pelo Núcleo de Zoonoses e tem como objetivo ampliar o acesso da população ao procedimento, contribuindo diretamente para a saúde e o bem-estar dos animais.
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