Castramóvel está em Andradas para mais uma campanha de castração de cães e gatos.

Castramóvel está em Andradas para mais uma campanha de castração de cães e gatos.

O Castramóvel está em Andradas para mais uma campanha de castração de cães e gatos. A ação é organizada pelo Núcleo de Zoonoses e tem como objetivo ampliar o acesso da população ao procedimento, contribuindo diretamente para a saúde e o bem-estar dos animais.