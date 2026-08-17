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Projeto de flauta doce nas escolas de Andradas transforma a rotina dos estudantes.

Postado em 24 horas atrás
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O projeto “Cantar Brincando, Brincar Cantando – Orquestra de Flauta Doce nas Escolas de Andradas”, contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc, está transformando a rotina de estudantes da cidade.

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