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7ª Open de Duplas de Tênis – Icasa Open reuniu mais de 100 atletas.

Postado em 3 dias atrás
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Campeonatos de Tênis contribuem com a divulgação do esporte, que atrai cada vez mais atletas. Desta vez os jogos contaram com o apoio da Icasa.

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