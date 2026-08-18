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Grupo de Andradas vivencia a experiência de caminhar até a cidade de Aparecida.

Postado em 21 horas atrás
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A caminhada até Aparecida é uma experiência que revela muitas emoções. Hoje nós vamos acompanhar os momentos de um grupo de amigos de Andradas que participa desse momento todos os anos. Também leva outras pessoas pela primeira vez a vivenciarem essa experiência.

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