Grupo de Andradas vivencia a experiência de caminhar até a cidade de Aparecida.

A caminhada até Aparecida é uma experiência que revela muitas emoções. Hoje nós vamos acompanhar os momentos de um grupo de amigos de Andradas que participa desse momento todos os anos. Também leva outras pessoas pela primeira vez a vivenciarem essa experiência.
-
7ª Open de Duplas de Tênis – Icasa Open reuniu mais de 100 atletas.Campeonatos de Tênis contribuem com a divulgação do esporte, que atrai cada vez mais atlet…
-
Agosto Dourado reforça ações de incentivo a amamentação.Agosto Dourado reforça ações de incentivo a amamentação. Um encontro no Materno Infantil e…
-
Castramóvel está em Andradas para mais uma campanha de castração de cães e gatos.O Castramóvel está em Andradas para mais uma campanha de castração de cães e gatos. A ação…
-
Agosto dourado- mês de incentivo a amamentação.Agosto dourado- mês de incentivo a amamentação. A Santa Casa de Andradas desenvolve um tra…
-
Projeto de flauta doce nas escolas de Andradas transforma a rotina dos estudantes.O projeto “Cantar Brincando, Brincar Cantando – Orquestra de Flauta Doce nas Escolas de An…
-
Aspma passa por reforma no telhado e conta com energia solar.Aspma passa por reforma no telhado e conta com energia solar. As despesas foram divididas …
Veja também
7ª Open de Duplas de Tênis – Icasa Open reuniu mais de 100 atletas.
Campeonatos de Tênis contribuem com a divulgação do esporte, que atrai cada vez mais atlet…