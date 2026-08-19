Casa Notícias Instituto Mineiro Agropecuário realiza ações de combate a raiva em Andradas
Notícias

Instituto Mineiro Agropecuário realiza ações de combate a raiva em Andradas

Postado em 15 horas atrás
8 segunda leitura

Instituto Mineiro Agropecuário realiza ações de combate a raiva em Andradas

Veja também

Polícia Civil cumpre mandado em casa de suspeito de assediar menores pelas redes sociais

Na manhã desta quarta-feira (19/08) a Polícia Civil em ação articulada com o Ministério Pú…