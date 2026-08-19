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O céu foi o grande palco da 2ª Etapa do Campeonato Paranaense de Parapente 2026.

Postado em 15 horas atrás
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O céu foi o grande palco da 2ª Etapa do Campeonato Paranaense de Parapente 2026.

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