Polícia Civil cumpre mandado em casa de suspeito de assediar menores pelas redes sociais

Na manhã desta quarta-feira (19/08) a Polícia Civil em ação articulada com o Ministério Público de Minas Gerais , cumpriu mandado de busca e apreensão em Andradas na residência de um homem de 45 anos, suspeito de assediar sexualmente uma menor de idade através das redes sociais.

A ação derivou da divulgação de vídeos e imagens que demonstram a investida sexual do homem em face da menor, através de aplicativos de mensagens.

Segundo a Polícia Civil, durante a busca foram recolhidos aparelhos celulares na residência, os quais serão enviados à perícia para análise profunda de seus conteúdos. O suspeito foi ouvido na Unidade Policial e liberado.

As investigações prosseguirão, inclusive buscando identificar a menor de idade citada no vídeo e os demais envolvidos nas gravações.

A Polícia Civil reforça a importância de que a população formalize suas denúncias relacionadas a possíveis crimes diretamente às forças de segurança , ressaltando que manifestações ou postagens em redes sociais não substituem o registro formal de uma denúncia.