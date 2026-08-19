Casa geral Polícia Civil cumpre mandado em casa de suspeito de assediar menores pelas redes sociais
geral Notícias

Polícia Civil cumpre mandado em casa de suspeito de assediar menores pelas redes sociais

Postado em 10 horas atrás
2 primeira leitura

Na manhã desta quarta-feira (19/08) a Polícia Civil em ação articulada com o Ministério Público de Minas Gerais , cumpriu mandado de busca e apreensão em Andradas na residência de um homem de 45 anos, suspeito de assediar sexualmente uma menor de idade através das redes sociais.

A ação derivou da divulgação de vídeos e imagens que demonstram a investida sexual do homem em face da menor, através de aplicativos de mensagens.

Segundo a Polícia Civil, durante a busca foram recolhidos aparelhos celulares na residência, os quais serão enviados à perícia para análise profunda de seus conteúdos. O suspeito foi ouvido na Unidade Policial e liberado.

As investigações prosseguirão, inclusive buscando identificar a menor de idade citada no vídeo e os demais envolvidos nas gravações.

A Polícia Civil reforça a importância de que a população formalize suas denúncias relacionadas a possíveis crimes diretamente às forças de segurança , ressaltando que manifestações ou postagens em redes sociais não substituem o registro formal de uma denúncia.

Veja também

Instituto Mineiro Agropecuário realiza ações de combate a raiva em Andradas

Instituto Mineiro Agropecuário realiza ações de combate a raiva em Andradas …