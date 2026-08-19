TV Atende:Médica Ana Claudia compartilha experiência e orientações profissionais sobre a amamentação

TV Atende:Médica Ana Claudia compartilha experiência e orientações profissionais sobre a amamentação

Médica ginecologista e obstetra Ana Claudia Lusvargui compartilha sua experiência como mãe e traz as orientações profissionais durante o período da amamentação.