Médica ginecologista e obstetra Ana Claudia Lusvargui compartilha sua experiência como mãe e traz as orientações profissionais durante o período da amamentação.
Casa Notícias TV Atende:Médica Ana Claudia compartilha experiência e orientações profissionais sobre a amamentação
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