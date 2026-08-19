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TV Atende:Médica Ana Claudia compartilha experiência e orientações profissionais sobre a amamentação

Postado em 15 horas atrás
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Médica ginecologista e obstetra Ana Claudia Lusvargui compartilha sua experiência como mãe e traz as orientações profissionais durante o período da amamentação.

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