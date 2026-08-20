Mudanças relacionadas a Santa Casa de Andradas é tema de dicussão na Câmara Municipal na sessão ordinária desta terça-feira (18).
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