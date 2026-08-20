Projeto Amor que alimenta orienta a comunidade sobre benefícios da amamentação

Na manhã do último sábado, dia 15, foi realizada no Teatro Municipal uma roda de conversa com profissionais da área de saúde com a participação de gestantes e as mães , o trabalho faz parte do Projeto Amor que alimenta , coordenado pelas fotógrafas Daniele Emílio e Ludmila Roberta que tem como objetivo propagar os benefícios da amamentação.