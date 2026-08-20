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Quatro pessoas ficam feridas em acidente na MG 455 entre Andradas e Ibitiura de Minas

Postado em 6 horas atrás
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Quatro pessoas ficam feridas em acidente na MG 455 entre Andradas e Ibitiura de Minas

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