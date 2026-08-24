Carro roubado em Andradas é localizado pela PM

Um Fiat Uno roubado na manhã desta quinta-feira (20), em Andradas, foi localizado no início da noite em uma estrada no bairro Jardim Videiras. O veículo foi recuperado pela Polícia Militar e encaminhado a um pátio credenciado. O roubo do carro aconteceu durante a manhã desta quinta-feira (20) quando dois homens invadiram uma residência e surpreenderam as vítimas dentro do imóvel. Segundo informações da Polícia Militar, os suspeitos fizeram ameaças utilizando um canivete e exigiram dinheiro e outros pertences. Alguns registros mostram duas pessoas com o rosto coberto, andando pela rua no bairro Samambaia antes do roubo. Até o momento, ninguém foi preso. O caso continua sendo investigado pelas autoridades.
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