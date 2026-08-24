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Grupos do CAPS desenvolvem ações ambiental em parceria com o Parque Municipal

Postado em 2 dias atrás
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Grupos do CAPS recolhem sementes no Parque Municipal, que foram distribuidas para pilotos de vôo livre e peregrinos para reflorestamento.

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