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Jantar do projeto Reaviva reúne apresentações culturais, orações e agradecimentos.

Postado em 2 dias atrás
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Jantar organizado pelo projeto missionário Reaviva acontece com apresentaçãos culturais, orações e agradecimentos.

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