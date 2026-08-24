Oficina de Artesanato – Modelagem com Palha de Café e Papel Picado é realizada em Andradas

Oficina de Artesanato – Modelagem com Palha de Café e Papel Picado é realizada em Andradas

Oficina de Artesanato com Modelagem com Palha de Café e Papel Picado ministrada pelo artesão Amauri Sarti foi realizada em Andradas.