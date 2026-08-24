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Oficina de Artesanato – Modelagem com Palha de Café e Papel Picado é realizada em Andradas

Postado em 2 dias atrás
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Oficina de Artesanato com Modelagem com Palha de Café e Papel Picado ministrada pelo artesão Amauri Sarti foi realizada em Andradas.

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